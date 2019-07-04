Unutulmayan şarkıcı Barış Akarsu kimdir?

Barış Akarsu ölümünün 12. yıl dönümünde severleri tarafından hatırlamaya devam ediyor. Sesi de kendisi de kısa sürede sevilen rock müzisyeni Barış Akarsu, 28 yaşında hayatını kaybetmişti. Trafik kazası geçiren Akarsu, vefatının sene-i devriyesinde hatırlanmaya devam ediyor. Peki şarkıcı Barış Akarsu kimdir?

BARIŞ AKARSU KİMDİR?

Barış Akarsu 29 Haziran 1979'da Bartın'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Amasra'da tamamladı. Lise öğrenimi devam ederken Amasra Yelken Kulübü'nde profesyonel olarak yelken sporu ile ilgilenmeye başladı. Akarsu'nun müziğe ilgisi küçük yaşlarda başladı. İlkokuldayken elinde blok flüt sokaklarda dolaştığını söylerdi. Ama müzikle asıl tanışması Amasra'ya gelen müzisyenlerden etkilenerek çalmayı öğrendiği klavye, gitar ve mızıka ile olmuştu.

Barış Akarsu, o dönemlerde dinlemeye başladığı 1970 ve 1980'lerin rock, hard rock ve heavy metal grup ve sanatçılarından etkilendi. Antalya'da animatör ve müzisyen olarak çalıştı. Ankara'da garsonluk, barmenlik ve müzisyenlik yaptı. Daha sonra Karadeniz Ereğlisi'ne gelerek dört yıl boyunca çeşitli barlarda, yerel televizyon ve radyolarda programlar yaptı. Bu dönemde yayınlanan Akademi Türkiye yarışmasına katıldı ve Temmuz 2004 yılında yarışmayı birincilikle tamamladı. Yarışmadan hemen sonra İstanbul'a yerleşti ve müzik çalışmalarına burada devam etti. Yarışmanın sonuçlanmasından ilk albümünü çıkarmasına kadar geçen sürede Türkiye'nin değişik yerlerinde sayısı iki yüzü geçen konserler verdi.

Barış Akarsu, 31 Aralık 2004'te Seyhan Müzik'ten Serdar Öztop'un yapımcılığı ile ilk albümü Islak Islak'ı piyasaya çıkardı. Bu albümden aynı yıl içerisinde "Islak Islak", "Kimdir O","Amasra" ve "Mavi" parçalarına klip çekti. 3 Ağustos 2006'da ikinci albümü olan Düşmeden Bulutlarda Koşmam Gerek'i piyasaya çıkardı.10 yeni ve 1 coverden oluşan albümde söz ve bestesi Akarsu'ya ait "Yeter Be" ve "Ben" adlı iki eser de bulunmaktadır. İkinci albümden, "Vurdum En Dibe Kadar" ve "Yaz Demedim" parçalarına klip çekildi. 2006 yılında yayınlanmaya başlanan Yalancı Yarim dizisinde başrollerden birini üstlendi. Bu dizinin ardından milyonlarca seveni tarafından "Alfonso Tarık" olarak anılmaya başlandı.

Akarsu, yirmi sekizinci doğum günü olan 29 Haziran 2007 Cuma akşamı saat 22:30 civarında, Muğla ilinin Bodrum ilçesine 5 kilometre mesafede olan Torba Kavşağı'nda bir trafik kazası geçirdi. Otomobilde bulunan Zeynep Koçak (24) ve Nalan Kahraman (37) olay yerinde vefat etti. Barış Akarsu ise hastaneye kalbi durmuş olarak getirilmiş ve acil serviste kalbi yeniden çalıştırıldı. Barış Akarsu, beş günlük yoğun bakımın ardından 4 Temmuz 2007 Çarşamba günü saat 20.10 sularında hayatını kaybetti ancak ölümü 23.10'da açıklandı. Hastane önünde yoğun bakımda kaldığı sürece sevenleri nöbet tuttu ve iyileşeceğini ümit etti. 20.10 sularında kalbi durduktan sonra tekrar çalıştırılmaya çalışıldığı söylendi. Vefatının ardından Yalancı Yarim dizisi ve yeni hazırladığı albüm yarım kaldı. 2008 yılının Ocak ayında dizide söylediği şarkılardan oluşan bir derlemenin de içinde olduğu ve 28 yıllık hayatından kesitlerin paylaşıldığı bir belgesel DVD çıkarıldı. Genç yaşta hayata veda eden Akarsu, Amasra'da toprağa verildi.