Unutulmaz Dizilerin Yönetmeni Hilal Saral'ın!

Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Murat Aygen, Boran Kuzum, Aybüke Pusat, Esra Dermancıoğlu, Leyla Tanlar, Kaan Taşaner ve Mustafa Mert Koç gibi usta ve başarılı genç oyuncularıyla güçlü bir kadroya sahip olan Şahin Tepesi'nde birbirlerinin hayatından çalan iki kadının hak ve güç savaşının ortasında kalan iki gencin aşkları için verdikleri mücadele ile bir ölümün ardından açığa çıkan sırlar seyirciye heyecan ve aşkı birlikte tattıracak.

UNUTULMAZ DİZİLERE İMZA ATAN USTA YÖNETMEN HİLAL SARAL'DAN 'ŞAHİN TEPESİ' VE OYUNCULARI YORUMU

'Aşk-ı Memnu', 'Fatmagül'ün Suçu Ne', 'Kuzey Güney', 'Kurt Seyit ve Şura' ile Türkiye'nin ilk Emmy Ödüllü dizisi 'Kara Sevda' gibi Türk dizi tarihinin unutulmaz yapımlarına imza atan yönetmen Hilal Saral, merakla beklenen Şahin Tepesi ve dizinin oyuncu kadrosuyla ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

"Şahin Tepesi'nde izleyiciler birbirinin hayatını iki kadının kuvvetli çatışmasının ortasında kalan bir aşka tanık olacaklar. Bu iki kadının arasında da geçmişten gelen bir aşk hesaplaşması var. Güncel dinamiklere sahip bir 'Romeo ve Juliet' hikayesi diyebiliriz Şahin Tepesi için. Ekran başındakiler, önceki projelerimden özledikleri öğeleri bulacaklar Şahin Tepesi'nde. Çatışmaları güçlü, entrikası olan ama aynı zamanda çok sıcak bir yöne de sahip, sürükleyici bir dünyayla karşılaşacaklar. Oyuncu kadrosuna gelirsek; performanslarını beğendiğim, başka işlerden takip ettiğim oyuncularla çalışmayı tercih ettim. Bazıları önceki projelerimde de çalıştığım ve karakteri gözüm kapalı teslim edebileceğim oyunculardı. Zerrin Tekindor, bu durumun birincil örneği. Kendisi artık projelerimin olmazsa olmazı, ondan vazgeçemiyorum. Uğuruna inandığım bir oyuncu Zerrin. Performansını beğendiğim ve ilk defa çalışma şansı yakaladığım Ebru Özkan ve Murat Aygen'in de bu projede yer almasını çok istemiştim. Boran Kuzum'u da önceki işlerinde takip etmiş, performansını çok beğenmiş ve bu işte bir arada olmak istemiştim. Aybüke Pusat, Leyla Tanlar ve Mustafa Mert Koç da ışığı olan, umut vaat eden oyuncular. Esra Dermancıoğlu'yla 'Fatmagül'ün Suçu Ne'de çalışmıştım; o da karakteri teslim etmede sonsuz güveneceğim isimlerden. Kaan Taşaner için de aynı durum söz konusu. Uzun bir yolculuğa çıktığımız için birbirleriyle de uyumlu, güzel bir oyuncu kadrosu oluştu."

Soluksuz izlenecek yeni dizi 'Şahin Tepesi' bu akşam saat 20:00'de Atv ekranlarında başlıyor.

1.Bölüm Basın Özeti:

Birbirlerinin hayatından çalan iki kadının hak ve güç savaşı... Bu savaşın ortasında kalan iki gencin aşkları için verdikleri mücadele… Bir ölümün ardındaki büyük sır...

Birlikte büyüdüğü Tuna'nın (Zerrin Tekindor) oyununa gelen Melek (Ebru Özkan), işlemediği bir kabahat yüzünden babası tarafından evden kovulmuş ve mirastan mahrum edilmiştir. Yıllar sonra babasının cenaze törenine katılmak için döndüğünde iki yetişkin çocuğu olan dul bir kadındır. Gençlik aşkı Demir (Murat Aygen) ise Tuna'yla evlenmiş ve onların da iki çocukları olmuştur.

Babasının vasiyeti, iki çocuğuyla borç içinde hayat mücadelesi veren Melek için ne kadar şaşırtıcı ise, Tuna için de büyük sürpriz olur. Tuna'nın çapkınlığıyla ünlü oğlu Efe'yle (Boran Kuzum), Melek'in kızı Verda (Aybüke Pusat) arasındaki kıvılcım gelecekteki aşkın habercisidir.

Kocasına saplantılı bir şekilde aşık olan Tuna, hem Demir'i, hem de sahip olduğu serveti kaybetme endişesi yaşarken, en çok Melek'in babasının ölümünün ardındaki sırrı öğrenmesinden korkmaktadır.

Omuzlarında en az Tuna'nınki kadar büyük bir sır yükü taşıyan Melek'in son anda verdiği karar, herkesin hayatındaki dengeleri alt üst edecektir.