Unutulmaz oyuncu Bilal İnci 83 yaşında! Bilal İnci kimdir?

Eski Türk filmlerinden genellikle kötü karakterleri canlandıran oyuncu Bilal İnci, bu karakterleri ise başarıyla sergileyen önemli bir oyuncuydu. 2005 yılında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Bilal İnci filmleri, son hali…

BİLAL İNCİ KİMDİR?

Bilal İnci, 29 Eylül 1936 Adana'da dünyaya geldi. Bir süre İzmit Lisesi'nde okudu. Çeşitli işlerde çalıştıktan sonra sinemaya yöneldi. Bir Türk'e Gönül Verdim, Ala Geyik, Büyük Yemin, Beyaz Mendil, Babanın Oğlu gibi filmlerde oynadı.

Yaşamının son döneminde İzmir'de yaşayan İnci, bir dizi çekimi için İstanbul'a gitti. Yüksek tansiyon ve şeker hastası olan sanatçı, 15 Ekim 2005 tarihinde İstanbul Beyoğlu'nda bir otel odasında geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.

Oyuncu, yönetmen, senarist Kemal İnci'nin kardeşi, Murat İnci ve dizi oyuncusu Elif İnci'nin babası, Ayça İnci ve Ayçin İnci'nin de dedesi olan Bilal İnci, 1970 yılında Adana Altın Koza Film Şenliği'nde Bir Türk'e Gönül Verdim ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü.

BİLAL İNCİ FİLMLERİ...