Unutulmaz Şarkıya Efsane Yorum

BAŞIMIN BELASI GÖNLÜM

2016 yılında yayınladığı ilk albümü "Yanına Al" ile müzik dünyasına merhaba diyen Fatoş Kumru, bu kez bir cover'la adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Genç yıldız, 2000'li yılların başında çıkan ve o dönem tüm müzik listelerinde zirveye yerleşen "Başımın Belası Gönlüm" şarkısını yeniden yorumladı. Aranjesini Orhan Sancak'ın yaptığı şarkı,müzikseverlerle buluştu.

ŞARKIMA DA KENDİME DE

GÜVENİM SONSUZ

Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü son sınıf öğrencisi olan Fatoş Kumru, pop müziğin en sevilen şarkıları arasında yer alan "Başımın Belası Gönlüm"ün yeni versiyonunun da çok sevileceğinden emin: "Yeni single'ım için 2000'li yıllara damgasına vurmuş olan bu parçaya tekrar hayat vermek istedim. Yeniden dillere dolanacağına inanıyorum. Mustafa İpekçioğlu, Orhan Sancak gibi profesyonel ve işini aşkla yapan müzik adamlarıyla çalıştım. Şarkıma da kendime de güvenim sonsuz."

Kaynak: Bültenler