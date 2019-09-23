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Unutulmaz spor spikeri Necati Karakaya vefat etti

Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin kurucularından, TRT'nin unutulmaz spor spikeri Necati Karakaya, 91 yaşında vefat etti.

23.09.2019 18:42Unutulmaz spor spikeri Necati Karakaya vefat etti

TSYD'den yapılan açıklamada, Karakaya'nın 91 yaşında hayatını kaybettiği belirtilerek, "TSYD'nin kurucularından, TRT'nin unutulmaz spor spikeri Necati Karakaya vefat etmiştir. Allah rahmet eylesin. Camiamızın başı sağ olsun. Merhumun cenazesiyle ilgili bilgi yarın duyurulacaktır." denildi.

TÜRKİYE FUTBOLCULAR SENDİKASININ BAŞKANLIĞINI DA YAPTI

Gazeteciliğe 1955 yılında Milliyet gazetesinde başlayan Karakaya, TRT'de spor spikerliği yaptı. Birçok önemli organizasyonda maç anlatan Karakaya, Türkiye Futbolcular Sendikasının da bir dönem başkanlığını yaptı.


Türkiye Spor Yazarları Derneği, Karakaya, Spor

Kaynak: AA

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