Ünver Group, 13. Teknoloji Ödüllerinde 2. Oldu

İstanbul'da Sabancı Center'da düzenlenen ve 8 kategoride 45 finalist projenin yarıştığı organizasyona Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın onur konuğu olarak katıldı.

13. Teknoloji Ödülleri Yürütme Kurulu Başkanı Esin Güral Argat ile TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, TTGV Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ultav ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal genel değerlendirmelerde bulunduğu törende, Ünver Group'un ödülünü Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Korgavuş TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'dan aldı.

Ünver Group Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Korgavuş, kamu-özel sektör-sivil toplum işbirliğini yansıtan Teknoloji Ödülleri Yarışmasının Orta Ölçekli Firma Süreç Kategorisinde finale kalarak ikinciliği elde etmiş olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Korgavuş, "Ünver Group olarak global tedarikçi durumundayız. Ar-Ge Merkezimiz bünyesinde sürdürdüğümüz çalışmalarımızda da teknolojinin son imkanlarını kullanarak tasarım yetkinliğimizin sayesinde müşterilerimize alternatif ürünler sunabiliyor, mevcut ürünleri geliştirerek maliyet ve performans avantajı sağlayabiliyoruz. 13. Teknoloji Ödülleri yarışmasında elde ettiğimiz ikincilikle hem çalışmalarımızın karşılığını almış olmaktan mutluyuz, hem de bu ödül gelecek çalışmalarımız için bizlere önemli bir motivasyon oldu" dedi.

Yurt içinde başta Fiat Tofaş, Ford Otosan, İsuzu, Otokar, Temsa, BMC, Karsan olmak üzere ana otomotiv üreticilerine ve yurtdışında VW, Peugeot, Volvo, Ford, Fiat, Ferrari, Porsche, BMW, DAF, Mercedes Benz ve Scania gibi firmalara parça üreten Ünver Group, Bursa'da Kayapa OSB'deki 13 bin metrekarelik fabrikasında 206 kişilik uzman kadrosuyla otomotiv sektörüne kauçuk ve silikon hortum, turbocharger plastik ve metal boru parçaları imal ediyor ve ürünlerinin yüzde 40'ı Avrupa ülkelerine ihraç ediyor.