Ünverdi'den 15 Temmuz mesajı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, üç yıl önce millete ve demokrasiye yapılan hain darbe girişimini milletin feraset ve cesaretiyle bertaraf ettiğini belirterek, "O gece ülkemizin selameti, birliğimiz, dirliğimiz, istiklalimiz ve istikbalimiz için gözünü bile kırpmadan can veren şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Bu millet 15 Temmuz'u unutmayacak, nesiller bu kahramanlıktan ibret alacak" ifadelerini kullandı.



15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde hüzün ve gururun bir arada yaşandığını kaydeden Ünverdi, "Gazi şehrin evlatları tüm şehirlerde olduğu gibi hain kalkışma karşısında tek yürek oldu ve o gece darbecilere fırsat vermedi. Kadını erkeği, genci yaşlısıyla insanımız ülkesine, millet iradesine sahip çıktı" dedi.



Şehit kanıyla sulanmış cennet vatanımızda, bizi bize bırakmak istemeyenlerin olduğunu belirten Ünverdi, birlik beraberlik vurgusu yaptı. Ünverdi, "O karanlık gecede vatan aşkıyla tanka karşı bedenini siper eden, kurşunların üstüne yürüyen bu aziz millet bir ve beraber olduğunda neler yapabileceğini tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. Asırlar boyu kimseye boyun eğemeyen ve bağımsızlığı için binlerce şehit veren aziz bir milletin evlatları olarak bundan sonra da bir ve beraber olacak, daha da fazla kenetlenerek ülkemize ve aydınlık geleceğimize sahip çıkacağız" diye konuştu.



Geçen üç yılda, yaşanan badirenin büyüklüğünün daha da iyi anlaşıldığını ve ülkemizin bu ağır sınavdan alnının akıyla çıktığını ifade eden Ünverdi, açıklamasını şöyle tamamladı:



"Hangi ülkede yaşansa o ülke bu yükü kaldıramazdı. Bu aziz millet asil duruşu ile tüm dünyaya örnek bir mücadele verdi. Çok şükür daha o gecenin sabahında hızla yaralarımızı sarmaya başladık ve acılarımıza rağmen hiçbir şey olmamış gibi normal hayatımıza döndük. Azim ve kararlılıkla üretime, kalkınmaya, işimize odaklandık. Ekonomimiz yaralar alsa da yolumuza devam ettik. Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında döviz kuru üzerinden yine bir manipülasyona maruz kaldık. Onun da yaralarını sarıyor ve aynı şekilde yolumuza devam ediyoruz. Tarihi zaferlerle dolu bir neslin evlatları olarak, rengini şehitlerimizin aziz kanından alan ay yıldızlı bayrağımız altında bundan sonra da bir ve beraber yaşamaya, aydınlık geleceğimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygularla 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum. Allah birliğimizi, dirliğimizi daim kılsın." - GAZİANTEP

Kaynak: İHA