Ünye Belediye Başkan Yardımcısı Eren, Görevinden İstifa Etti

22 Kasım 2018 Perşembe 11:23



22 Kasım 2018 Perşembe 11:23

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılan Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar'ın ekibinde yer alan Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Eren, düzenlediği basın toplantısında, görevinden istifa ettiğini duyurdu.İçişleri Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş'ın Elbistan Belediye Başkanı Durmuş Küçük ile Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, görevinden uzaklaştırıldı. Çamyar'ın yerine, Ordu Valiliği'nce Ünye Belediyesi Meclisi 1'inci Başkan Vekili Mehmet Yaşar Sezgül görevlendirildi.Ahmet Çamyar'ın ekibinde yer alan Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Eren, basın toplantısı düzenleyerek, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Görevden uzaklaştırmanın duyurulduğu gün istifa kararı aldığını ve Çamyar ile de paylaştığını kaydeden Eren, şunları söyledi:"Geçtiğimiz cuma günü İçişleri Bakanlığı'mız tarafından başkanımıza tebliğ edilen karar ile Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çamyar görevinden uzaklaştırılmıştı. Bu karar aynı zamanda şahsımı Ünye Belediye Başkan Yardımcısı olarak atayan iradenin görevden uzaklaştırılmış olduğu anlamına geliyordu. Kararın tebliğ edilmesi ile birlikte ortaya çıkan bu durum karşısında, aynı tarihte yapılacak bir istifa başka başka okumalara sebebiyet verebilirdi. O gün aldığım, başkanımla da paylaştığım istifa kararını bu sebeple ertelemek durumunda kalmıştım. Ancak bu süreci daha fazla uzatarak bugün partimizde alınacak olan grup kararından sonra istifa etmem, grup kararına karşı tavır olarak okunabileceği gibi yarın toplanacak belediye meclisinden sonra istifa etmem de meclis kararına yeni seçilen başkan vekilimize karşı bir tavır olarak algılanabilirdi. İnsanı değerli kılan en temel değerlerden biri olan ahde vefa söz konusu olduğunda mevkilerin ve makamların bir önemi kalmaz."- Ordu