Ünye Belediyesi, İşkur Personeli İçin Kura Çekimi Yaptı

11 Aralık 2018 Salı 16:56



11 Aralık 2018 Salı 16:56

Ünye Belediyesinde İŞKUR aracılığıyla TYP kapsamında işe alınacak 50 kişiyi seçebilmek için mülakatlara başlandı. Ünye Belediyesi Meclis Salonunda noter huzurunda yapılan kura çekimine 207 başvuru sahibi katıldı.Kuralar Ünye 1. Noterliği tarafından çekildi. Personellerin belgeleri tamamlanmasının ardından başvurusu uygun görülen vatandaşların 2 Ocak 2019'da iş başı yapacağı bildirildi.Ünye'de işsizlik sorununa çözüm bulmak için her daim gayret gösterdiklerini belirten Ünye Belediye Başkanı Mehmet Yaşar Sezgül, 6 ay süreli 50 geçici personel alımı için noter huzurunda kura çekimini yaptıklarını ve istihdam edilecek personellerin belediyenin çevre temizliği alanlarında çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.Sezgül, "Bizler, Ünye Belediyesi olarak ilçemizde istihdamı arttırmak için çalışıyoruz. Önümüze gelen her fırsatı da vatandaşlarımız için değerlendiriyoruz. İşe alınacak olan vatandaşlarıma şimdiden hayırlı uğurlu olmasını dilerim. TYP kapsamında geçen yıl 120 vatandaşımızı istihdam etmiştik. Son alım yapacağımız 30 vatandaşımız ile birlikte bu sayı toplam 150 oldu. Bu işçilerimizin maaş ve sigorta primlerinin tamamı İŞKUR tarafından karşılanmaktadır" dedi. - ORDU