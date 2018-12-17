Ünye Belediyesi'nden "İmar Barışı" Çağrısı

Kaynak: AA

Ünye Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Gürel, "Vatandaşlarımızın ileride mağdur olmamaları için yapı kayıt belgelerini muhakkak almalarını istiyoruz. İmar barışına yanaşmayanlar telafisi mümkün olmayan zararlar görebilir." dedi.Gürel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İmar Barışı" için son başvuru tarihinin 31 Aralık'ta sona erdiğini hatırlattı.31 Aralık 2017 tarihine kadar yapılan binaların İmar Barışı kapsamında olduğunu anımsatan Gürel, "Devletimiz, 'İmar Barışı' getirdi. Yasa kapsamında 31 Aralık 2017'ye kadar yapılan, imar mevzuatına aykırı, yasaya aykırı, dolayısıyla kaçak olan yapıların hepsine imar barışı kapsamında af getirildi. İmar Barışı yasasıyla, vatandaşın devletle ihtilaflı durumunun ortadan kaldırılması, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması hedefleniyor." dedi.Vatandaşların sıkıntıya düşmemesi için son günü beklemeden imar barışı müracaatını yapmasını isteyen Gürel, şunları söyledi:"Vatandaşlarımızın kaçak olarak yaptıkları yapılarla, imar mevzuatına aykırı yapmış oldukları yapılarla ilgili kalan zamanı çok iyi değerlendirmelerini istiyoruz. Vatandaşlarımızın İmar Barışı için başvurularını yapıp, yapı kayıt belgelerinin ücretlerini 31 Aralık 2018'e kadar yatırabilecekler. Vatandaşlarımızın ileride mağdur olmamaları için yapı kayıt belgelerini muhakkak almalarını istiyoruz. İmar barışına yanaşmayanlar telafisi mümkün olmayan zararlar görebilir."