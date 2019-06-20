20.06.2019 15:58
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Ünye Belediyesinde sıkı çalışma

Ünye Belediyesinde sıkı çalışma

Ünye Belediyesi ekipleri, ilçenin her mahallesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Ünye Belediyesi ekipleri, ilçenin her mahallesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü başta olmak üzere tüm birimleriyle sahada olan Ünye Belediyesi, bakım-onarım, yol açma, tesviye, reglaj ve temizlik çalışmalarını 24 saat esasına göre sürdürüyor. Ünye Belediyesi ayrıca vatandaşların ihbarlarına da anında müdahale ediyor.

Ünye Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin, ihtiyaç duyulan her noktada en az bir ekiple çalıştıklarını ifade ederek, "Her mahallemizde vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Şuan mahallelerimize bağlı cadde ve sokaklarda ihtiyaç duyulan her noktada en az bir ekibimizle çalışıyoruz. Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz 24 saat esasına göre sahadalar. Ekiplerimiz mahallerimizdeki yol ve kaldırımlarda bakım onarım ve tadilat çalışması yapıyor. Ünye Belediyesi olarak her gün ara vermeden talep ve ihtiyaçlar çerçevesinde çalışarak halkımıza en güzel şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz" dedi. - ORDU
Kaynak: İHA
Ünye Belediyesi, Ünye, Güncel

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