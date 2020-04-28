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Ünye Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği dağıtılıyor

Ünye Belediyesi tarafından yardıma muhtaç ailelerin evlerine iftar yemeği ulaştırıldığı bildirildi.

28.04.2020 13:12 | Son Güncelleme: 28.04.2020 13:18
Ünye Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği dağıtılıyor
Ünye Belediyesi tarafından yardıma muhtaç ailelerin evlerine iftar yemeği ulaştırıldığı bildirildi.
Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu ramazanda iftar çadırlarının kurulamadığını anımsattı.
İftar çadırı yerine doğrudan yemek dağıtımı gerçekleştirdiklerini aktaran Tavlı, "Belediye olarak bu mübarek ayın feyzi ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ramazan boyunca iftar yemeği veriyoruz. Kurduğumuz ekipler bu ailelerin evlerine kadar iftar yemeği götürüyor. Atatürk Parkı Sosyal Tesislerimizde son derece hijyenik bir ortamda hazırlanan 3 çeşit yemeği her gün kapı kapı dolaşarak dağıtıyoruz." ifadesini kullandı.
Tavlı, ilk etapta bin 500 kişiye yemek ulaştırılmasını sağladıklarına dikkati çekerek, "Talep arttıkça sayıyı artıracağız, tüm hazırlıklarımız tamam. Mübarek ramazan ayında ihtiyaç sahibi hiçbir hemşehrimizi mağdur etmeyeceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.
Başkan Tavlı, yemek dağıtımını birlikte yürüttükleri Kaymakamlık, Türk Kızılay, hayırsever iş insanları ve Vefa Sosyal Destek Grupları'na teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Ünye Belediyesi, Hüseyin Tavlı, Güncel, Haber

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