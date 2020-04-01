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Ünye BİLSEM'de "yüz koruyucu siperlik" üretimine başlandı

Ünye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanlarına ulaştırılmak amacıyla "yüz koruyucu siperlik" üretimine başlandı.

01.04.2020 15:42 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:58
Ünye BİLSEM'de
Ünye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanlarına ulaştırılmak amacıyla "yüz koruyucu siperlik" üretimine başlandı.
Ünye Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) Müdürü Mehmet Kilim, gazetecilere yaptığı açıklamada, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ünye Devlet Hastanesi arasında yapılan işbirliği kapsamında, sağlık çalışanlarının ilk temas anında yüzlerini koruyabilmeleri için siperlik üretmeye karar verdiklerini söyledi.
Üç boyutlu yazıcıda tasarımların yapıldığını, tasarlanan ürünlerin ise hayata geçirilmeye başlandığını anlatan Kilim, Türkiye'deki tüm Bilim Sanat Merkezlerinde olduğu gibi Ünye BİLSEM'in de bu anlamda üzerine düşeni yaptığını vurguladı.
Kilim, şu ifadeleri kullandı:
"İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz koordinesinde, Ünye Devlet Hastanesi başhekimimiz ile bir görüşme yaptık. Yaptığımız örnek yüz siperliklerini başhekimimize sunduk, uygun buldu ve onay verdi. Bunun üzerine malzemelerimizi temin ederek yüz siperlikleri üretimine başladık. Asetat malzemesini ve perçinleri Ünye'de bulmakta zorlandığımız için zaman zaman güçlük çekiyoruz. Bu yüzden şehir dışından sipariş vermek durumunda kalıyoruz. Sağlıkçılarımızın fedakarlıkları karşısında biz de bu görevimizi layıkıyla yapacağız."
İlk üretilen siperlikleri Ünye Devlet Hastanesi Başhekimi Tamer Kutlu'ya teslim ettiklerini belirten Kilim, 10 günlük süreçte 250 yüz koruyucu siperlik yaparak teslim etmeyi planladıklarını kaydetti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Ünye, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Ünye BİLSEM'de 'yüz koruyucu siperlik' üretimine başlandı - Haberler

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