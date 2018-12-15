Ordu
Üniversitesi (ODÜ) Ünye
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) İktisat Kulübü tarafından Ünye'de "1. Ekonomi
Zirvesi" düzenlendi. Beykent Üniversitesi
Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ahmet Ulusoy
, fakültenin konferans salonundaki programda yaptığı sunumda, Türkiye
'de kamu borçlarının gelişimi ve makro ekonomik etkilerini anlattı.
Türkiye'nin ciddi sıkıntılardan bugünlere geldiğini ve halen dimdik ayakta olduğunu vurgulayan Ulusoy, şu anki hükümetin en başarılı olduğu alanlardan bir tanesinin mali disiplin olduğunu belirtti.
Ulusoy, özel sektör borcunun, devlet için risk olduğunu dile getirerek, "Özel sektördeki bir firmanın, bankanın borcu devlet borcu değildir. Ama özel sektör borcunun yüksek olması devlet için risk taşıyor. Rahip Brunson olayından dolayı kurların 3,70'lerden 7,5 liralara gelmesinden dolayı Türkiye'ye de tahrip etkisini görüyoruz. Kurlardaki artışın ekonomiyi ne derece tahrip ettiğini görmek mümkün. Bu şekli ile özel sektörün borcu, ülkenin geneli ile ilgili gidişatı ilgilendirir." diye konuştu.
Fakültenin İktisat Kulüp Başkanı Ekrem Turan
ise kulüp olarak düzenledikleri zirvenin bir başlangıç olduğunu, farklı etkinliklerle öğrencilerin donanımını arttırmayı amaçladıklarını kaydetti.
Ordu,Ünye,Ekonomi
15 Aralık 2018 Cumartesi 12:23