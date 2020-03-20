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Ünye'de banklar kaldırıldı

ORDU'nun Ünye ilçe meydanında, koronavirüse karşı toplu olarak bir arada bulunulmaması uyarıları dikkate alınmayınca, belediye ekipleri, çareyi buradaki bankları sökmekte buldu.

20.03.2020 14:41 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:42
Ünye'de banklar kaldırıldı

ORDU'nun Ünye ilçe meydanında, koronavirüse karşı toplu olarak bir arada bulunulmaması uyarıları dikkate alınmayınca, belediye ekipleri, çareyi buradaki bankları sökmekte buldu.

Kentte koronavirüs nedeniyle büyükşehir ve ilçe belediyelerince alınan önlemler sürüyor. Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda koronavirüse karşı uyarılara karşın vatandaşlar bankları kullanmaya devam edince, belediye ekipleri harekete geçti. Ekipler, meydandaki bank ve bazı ahşap oturma gruplarını sökerek depoya kaldırdı. Bankların sökülmesinin ardından meydan bomboş kaldı.Söküm işlemini izleyen bazı vatandaşlar, uygulamanın olası bir bulaşıcılığa karşı yerinde bir önlem olduğunu söyledi.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

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