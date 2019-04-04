Ünye'de Başarılı Öğrenciler Buluştu

Ünye
ilçesinde çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrenciler için yemek programı düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce sanatsal, kültürel, sportif alanda ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen yarışmalarda başarı gösteren öğrencilere yönelik Öğretmenevinde program gerçekleştirildi.
Kaymakam Ümit Hüseyin Güney
, burada yaptığı konuşmada, milli eğitimin temel amacının vicdanı hür, ilim noktasında kendini yetiştirmiş, karakterli ve bilinçli nesiller yetiştirmek olduğunu söyledi.
Başarının sadece akademik başarı veya müsabakalarda dereceye girmek olmadığını belirten Güney, "Bizim başarıdan en başta anladığımız vatanını, milletini, bayrağını seven, vatanı milleti ve bayrağı söz konusu olduğunda her şeyinden vazgeçebilecek vicdanı hür, ilim noktasında kendini yetiştirmiş, karakterli ve bilinçli nesiller yetiştirmektir. Türk milli eğitiminin de temel hedef ve gayesi budur." diye konuştu.
Başarılı öğrencileri tebrik eden Kaymakam Güney, şunları kaydetti:
"Milli Eğitim ve Gençlik ve Spor bakanlıklarımız yapmış oldukları protokoller çerçevesinde çocuklarımızın akademik başarıları ile beraber sportif, sanatsal ve kültürel anlamda da başarılar elde etmesi, çok yönlü olarak kendilerini yetiştirmesi, öz güveni yüksek örnek şahsiyetler olarak geleceğe hazırlanması için ciddi gayret içerisindeyiz. Biz çocuklarımızın spor, sanat, zanaat ve kültürel bir etkinlikte donanımlı ve derinlikli olarak yetişmesini arzu ediyoruz. Yoksa ezberli anlayışla sadece not ortalamalarını yükselten ama hayata hazır olmayan gençler olarak yetişmesine gönlümüz razı değil."
İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, Milli Eğitim Bakanlığının 2023 vizyonu kapsamında okullarda tasarım atölyeleri ve yaşam beceri alanları kurulmaya başlandığını belirterek, "Bu tasarım atölyeleri ve beceri alanlarındaki etkileri bilim, sanat, spor ve kültür olarak yapılandırmayı hedefliyoruz. Kaymakamımız önderliğinde bütün paydaşlarımızla birlikte bütün okullarımızın altyapısını öğrencilerimizin her türlü yeteneğini ortaya çıkarak ve geliştirecek düzeye getirmek en büyük hedeflerimiz arasında yer almaktadır." dedi.
Hüseyin Güney, Güney, Ünye, Güncel
Kaynak: AA