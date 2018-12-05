Ünye'de "Erasmus Plus" Tanıtım ve Sertifika Programı

Ordu
'nun Ünye
ilçesinde bir lise, 3 yıldır katıldıkları "Erasmus
Plus" projelerinin sertifikalarını aldı, yeni projenin tanıtımını yaptı.
Ünye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Uygulama Otelinde Erasmup Plus tanıtım ve sertifika programı düzenlendi.
Kaymakam Ümit Hüseyin Güney
, bu projelerin Türkiye
'de 10 yıldır başarılı şekilde uygulandığını söyledi.
Mesleki anlamda özel ve farklı uygulamaların deneyimlenmesi gerektiğini ifade eden Kaymakam Güney, "Erasmus projeleriyle siz öğrenciler, eksiklerinizi gidermek, eğitimdeki hedeflerimizi gerçekleştirmek, uygulamaları öğrenerek tatbik etmek üzere uygulamaları yerinde görerek deneyimlediniz. Kendiniz öğrendiniz, kendinizi geliştirdiniz ve buradaki öğrenci ve arkadaşlarınıza bu anlamda katkı sağladınız." dedi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz ise Erasmus programıyla öğrencilerin yurt dışı deneyimi kazandığını, iş becerileri ve yabancı dillerini geliştirme fırsatı yakaladığını söyledi. Okul Müdürü Ahmet Türköz
de 3 yıldır Erasmus projelerini yürüttüklerini, bu sürede iki projeyi tamamlayıp, bu yıl da Turizm Eğitimcileri Avrupa
'da Turizmi Keşfediyor Projesi'ni tamamlayarak AB
projelerinde akreditasyon belgesi almaya hak kazanacaklarını ifade etti.
Konuşmaların ardından yeni projenin sunumu ve tanıtımı yapıldıktan sonra okulun 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında katıldığı "Ünyeli Genç
Turizmciler Staj İçin Avrupa'da" projesine katılan öğrenci ve öğretmenlere sertifikaları verildi.
Ordu,Ünye,Erasmus
05 Aralık 2018 Çarşamba 16:19