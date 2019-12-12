Haberler » Güncel » Ünye'de FCL projesi kapsamında hazırlanan sınıfın açılışı yapıldı - Haber

Ünye'de FCL projesi kapsamında hazırlanan sınıfın açılışı yapıldı

Ordu'nun Ünye ilçesindeki bir ortaokulda, "Future Classroom Lab" (FCL) projesi çerçevesinde hazırlanan sınıfın açılışı gerçekleştirildi.

12.12.2019 17:18 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:37Ünye'de FCL projesi kapsamında hazırlanan sınıfın açılışı yapıldı
'nun ilçesindeki bir ortaokulda, "Future Classroom Lab" (FCL) projesi çerçevesinde hazırlanan sınıfın açılışı gerçekleştirildi.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yürütülen FCL projesi kapsamında, Ünye Şehit İsmail Ustaoğlu Ortaokulu'nda sınıf ile tasarım ve sanat atölyesi oluşturuldu.
Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, okul bahçesindeki açılışta gazetecilere yaptığı açıklamada, bu sınıfta eğitim gören öğrencilerden çok etkilendiğini söyledi.
Becerileri karşında öğrencilerle gurur duyduğunu belirten Güney, "Bu ülkenin iyilere, fedakara ve gayret gösterene ihtiyacı var. Bu okulumuzda güzel bir ekip ve güzel bir ambiyans var. Bir köy okulu olmasına rağmen örnek olacak bir okulumuz." dedi.
Güney, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde okul müdürleri ve öğretmenlerin ekip ruhu içinde samimi duygularla çok güzel şeyler yapıldığını vurgulayarak, "Bunlar sportif yarışmalara yansıyor. Bilgi yarışmalarına, robotik kodlama ile ilgili yarışmalara, akademik başarılara yansıyor. Bunlar ölçülebilir bir şekilde ortaya çıkıyor. Sanatsal, kültürel, folklor ve drama gibi birçok alanlara da yansıyor. Ben bu ivmenin daha da ivmelenerek daha da yukarılara taşınacağına inanıyorum." diye konuştu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz ise ilçede şu ana kadar 30 atölye oluşturulduğunu anlatarak, "Tasarım ve sanat atölyeleri, öğrencilerin sınıfları dışında kendi yeteneklerini geliştirerek öğretmenlerimizin rehberliğinde soran, sorgulayan, yeteneklerini geliştiren ve farklı düşünmelerini sağlayan ortamlar. FCL sınıf ile tasarım ve sanat atölyemizin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.
Okul Müdürü Osman Gök de FCL sınıf ve tasarım ve sanat atölyelerinin önemine işaret ederek, "Bilgiyle hayatın pratiğini birleştirmeyi hedefleyecek, çocukların duygu, düşünce ve eylem olarak bütünsel gelişimine hizmet edecek geleceğe ve hayata hazırlamaya mesken tutacaktır." diye konuştu.
Konuşmaların ardından sınıf ve atölye için katkı verenlere teşekkür plaketi verildi.
Protokol üyelerince açılış kurdelesi kesilen sınıf ve atölye gezildi.
Proje doğrultusunda oluşturulan sınıfta 1,5 aydır eğitim gören öğrenciler, sanal gerçeklik çalışmalarını ve piyano resitali sundu.

Ordu, Ünye, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:46 Sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski yarbay Ertuğrul Terzi tekrar hakim karşısında - Haber
18:43 Niğde'de "analitik okuma ve yazma" metodu okullarda hayata geçirildi - Haber
18:43 Vali bektaş'tan kaçak ocakta ölen afgan gençle ilgili açıklama - Haber
18:43 Mühendisin öldüğü cami inşaatı ile ilgili suç duyurusu - Haber
18:43 14 katlı apartmanın terasından düşen hakim, öldü - Haber
17:57 Gökçek, "masör" iddialarına cevap verdi: İftirayı atanı biliyorum - Haber
17:15 Mert'in ölümüne neden olan o parça otopsiyle çıkarıldı - Haber
16:56 Okul yakınındaki bakkalda satılan "şırınga çikolatalar" toplatıldı - Haber
16:52 Açık cezaevinden izinli çıkıp firar etti, uyuşturucudan tutuklandı - Haber
16:50 Görenler hayretler içinde kaldı! Boyundan büyük balığı taşımakta zorlandı - Haber
12.12.2019 18:55:42