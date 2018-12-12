Ünye'de "Gönül Dostları" Liselerle Buluşuyor

Ünye
Mürüvvet Vidinli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün "Gönül Dostları Tasavvuf Musikisi Ekibi Okullarla Buluşuyor Projesi" başladı.
Proje çerçevesinde ilk konser Ünye Anadolu İmam Hatip Lisesinin konferans salonunda okulun öğrenci ve öğretmenlerine oldu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, konseri keyifle dinlediğini ifade ederek, "Güzel bir dinleti sundukları için Gönül Dostları ekibine teşekkür ediyorum. Sosyal sorumluluk projesinin artarak devam etmesi önemli. Adeta kulaklarımızın pasını sildi." diye konuştu.
Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Muammer Coşkan da, merkez bünyesinde oluşturulan musiki ekibiyle ilahi ve tasavvuf eserlerinin seslendirildiğini, konserlerin ilçelerdeki tüm liselerde yapılacağını söyledi.
Dinleyiciler koroyu keyifle dinlerken, zaman zaman da bazı eserlere eşlik etti.
Ünye
12 Aralık 2018 Çarşamba 16:39