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Ünye'de ihtiyaç sahiplerine vefa

Ordu'nun Ünye ilçesinde korona virüs nedeniyle düzenlenen toplantıda Kaymakamlık önderliğinde vefa kampanyası başlatıldı.

25.03.2020 18:32 | Son Güncelleme: 25.03.2020 18:32
Ünye'de ihtiyaç sahiplerine vefa
Ordu 'nun Ünye ilçesinde korona virüs nedeniyle düzenlenen toplantıda Kaymakamlık önderliğinde vefa kampanyası başlatıldı.

Dünya genelinde etkili olan ve binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle yaşanılan sıkıntılı günler için ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başlatılan kampanyaya oda, borsa ve yardım dernekleri de destek verdi.

Kampanya ile ilgili bilgi veren Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, "Zor zamanlar insanların birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği, yardımlaşma duygularının hat safhaya ulaştığı anlardır. Bu anlamda Ünye birçok projede sivil inisiyatif alarak yerel yönetimleri ve meslek odalarıyla, kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte güzel işlerin altına imza atan bir ilçemizdir. İçişleri Bakanlığımızın başlatmış olduğu valiliklerimiz ve kaymakamlıklarımız tarafından yürütülen bir vefa çalışmamız var. Bu çalışma sokağa çıkma yasağı kapsamında bulunan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ve engelli vatandaşlarımızın günlük acil ihtiyaçlarının kamu görevlilerince karşılandığı bir çalışma. Bu süreç sadece sokağa çıkma yasağı olan vatandaşlarımız için değil ekonomik sıkıntı çeken vatandaşlarımızın durumunun değerlendirilmesini de ortaya koydu. İşyerlerinin birçoğunun kapandığı, günlük çalışarak geçimini sağlayan vatandaşların işyerlerinin kapanmasıyla sıkıntıya düştüğü bu süreçte biz de bir kampanya düzenledik. Kaymakamlığımız başkanlığında yürütülecek kampanya ile hayırsever vatandaşlarımızın yardımları ister bir paket, ister bir koli olsun tek elden toplanarak ihtiyaç sahibi ailelere teslim edilecek. Yardım kampanyamız temel ihtiyaç malzemelerinden oluşacak. Vatandaşlarımız zekat ve sadaka hatta Ramazan'da trelerini bu kampanyayla ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilecektir. Ben kampanyada destek veren oda ve derneklerimize, belediyemize ve hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ünye Kaymakamlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya ayrıca Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, Ünye Müftüsü Ali Işık, SYDV Müdürü Hakan Kuzu, ÜTSO Başkanı İrfan Akar, ÜTB Başkanı Mustafa Uslu, Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman, Ünye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ümit Özkan, Ünye Madeni Eşya Sanatkarları Odası Başkanı Ali Özkan, Ünye Gıda Maddeleri Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Harun Güdek, Ünye El Ele Derneği Başkanı Fatih Uygun ve Kızılay Ünye Şubesi Başkanı İsmet Küçükoğlu katıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

Etiketler: Kaymakamlık, Ordu, Ünye, Güncel

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