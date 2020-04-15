Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Ünye'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Ünye'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

15.04.2020 13:52 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:11
Ünye'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Ünye 'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ünye Devlet Sahil Yolu üzeri Gölevi Mahallesi Uzumkum mevkinde Samsun 'dan Ünye istikametine seyir halinde olan Atilla Efe yönetiminde ki 55 KG 151 plakalı otomobil Yaşar Çoktan yönetimindeki 55 EF 211 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilin sürücüsü Atilla Efe yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Efe, ilçede özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Samsun, Ünye, EFE, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar ’İzin verin sizinle istifamızı verelim’ dediler Haberler
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler
Tam bitti derken ilkinden 20 kat daha büyük çekirge istilası geliyor Haberler
Tam bitti derken ilkinden 20 kat daha büyük çekirge istilası geliyor
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor
Balıkçılık av sezonu bugün itibarıyla sona erdi Haberler
Balıkçılık av sezonu bugün itibarıyla sona erdi
Haberler ›› Güncel ››Ünye'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:06: 85 yaşında virüsü yendi, alkışlarla taburcu edildi - Haber 15:06: Sosyal mesafe kuralına uyarak sohbet ediyorlar - Haber 15:06: Kaynarca Mahallesinde karantina kaldırılıyor - Haber 15:06: Mersin'de tırın çarptığı kişi yaşamını yitirdi - Haber 15:06: İçişleri Bakanlığı: "Saat 15.00 itibarıyla 58 ilimizdeki toplam 227 yerleşim yerinde karantina... - Haber 14:07: Profesörün "İlk korona hastalarını adaya götürür öldürürdüm" sözleri bilim dünyasını ayağa kaldırdı - Haber 12:30: Çoruh Nehri'nde yüzen tabutlar, büyük paniğe neden oldu - Haberler