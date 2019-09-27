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Ünye'de kıyafetleriyle denize giren vatandaş paniğe neden oldu

Ünye'de kıyafetleriyle denize giren vatandaş paniğe neden oldu Şahsın intihar teşebbüsünde bulunduğunu düşünen vatandaşlar paniğe kapılıp denize koştuORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde aile sorunları olduğu iddia edilen bir vatandaş kıyafetleriyle denize girince paniğe neden oldu.

27.09.2019 17:35
Ünye'de kıyafetleriyle denize giren vatandaş paniğe neden oldu
Şahsın intihar teşebbüsünde bulunduğunu düşünen vatandaşlar paniğe kapılıp denize koştu
ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde aile sorunları olduğu iddia edilen bir vatandaş kıyafetleriyle denize girince paniğe neden oldu.
Edinilen bilgiye göre Ünye İskelesi Mevkii'nde kumsalda yürüyen 70 yaşındaki Hasan K. isimli yaşlı adam bir anda denize doğru yürümeye başladı. İntihar edeceği zannedilen adamı çevrede bulunan vatandaşlar ikna etmeye çalıştı. Tüm uğraşlara rağmen denizden çıkmayan adam kendisini dalgalara bıraktı. Bunun üzerine vatandaşlar denize girerek yaşlı adamı denizden çıkardı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adama ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra ailesine teslim etti. Hasan K.'nın ailevi nedenlerden dolayı bunalıma girdiği ve maddi sıkıntılar içerisinde olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.
Ünye'de kıyafetleriyle denize giren vatandaş paniğe neden oldu

Ordu, Ünye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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