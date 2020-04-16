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Ünye'de korona virüs hastası 2 kişi alkışlarla taburcu edildi

Ünye'de korona virüs hastası 2 kişi alkışlarla taburcu edildi -71 yaşındaki Sarıkoca korona virüsü yendi Ordu'nun Ünye ilçesinde korona virüs hastalığı tedavisi gören iki kişi alkışlarla taburcu edildi.

16.04.2020 16:33 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:35
Ünye 'de korona virüs hastası 2 kişi alkışlarla taburcu edildi
-71 yaşındaki Sarıkoca korona virüsü yendi
ORDU - Ordu 'nun Ünye ilçesinde korona virüs hastalığı tedavisi gören iki kişi alkışlarla taburcu edildi.
Tüm dünyayı etkisi alan korona virüs hastalığı ölümüne yol açarken, bazı hastalar da tedaviyi atlatarak sağlığına yeniden kavuşuyor. Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Bekir Sarıkoca ile 40 yaşındaki Sebahattin Kurt korona virüs hastalığını yenerek taburcu oldular.
Bekir Sarıkoca,"Ben diyaliz hastasıyım. Diyalize gittiğim gün benim ateşim yükseldi. Ünye Devlet Hastanesi'ne tedavi için getirdiler. ve bu gün 15. gün sonunda taburcu oldum. Buradaki bütün çalışanlara ilgilendiği için çok teşekkür ediyorum. Allah'ım onlarında yardımcısı olsun. Ben burada hiçbir ümitsizliğe kapılmadım. Hastalık beni incitir demedim ve ben bu hastalığı yendim. Hiç kimse kesinlikle bir ümitsizliğe kapılmasın. Hastalık bu kimde olacağı bilinmez ama kesinlikle ümitsizliğe kapılmayalım. Ben 8 defa ameliyat olmuş insanım. Çok şükür buradan bu gün sağlığıma kavuşarak dönüyorum" dedi.
Koronavirüs tedavisi gören Bekir Sarıkoca'nın oğlu Zeki Sarıkoca ise,"Evde iken bu hastalıkla ilgili bir belirtisi yoktu. Diyaliz servisinde rahatsızlanarak Ünye Devlet Hastanesi'ne gelmiş ve bizimde burada haberimiz oldu. Bizde babamızı dışarıdan takip ettik. 15 gün boyunca ihtiyaçları için bizi içeri almadılar dışarıdan vererek ihtiyaçlarını karşıladık" diye konuştu.
Hastalığını 15 gün boyunca tedavi görerek atlattığını söyleyen Sebahattin Kurt ise," Ben 15 gündür buradayım. Bu hastalığı çok ağır geçirmedim sayılır ama tabi iki tane negatif çıkmadan hastaneden göndermiyorlar. Tahlillerimizin ikisinde de negatif çıktı ve 15 günlük tedavinin sonunda evimize gidiyoruz. Allah kimseyi bu hastalıktan buraya düşürmesin. Hastalığın ilk belirtilerinde öksürük, halsizlik, ateş ve eklem ağrıları olarak başlıyor. Tabi herkeste hastalığın seyri değişiyor" şeklinde konuştu.
Yaklaşık 15 gün boyunca tedavilerini gören iki hasta Ünye Devlet Hastanesi çalışanları tarafından alkışlarla evlerine gönderildi. Ünye’de korona virüs hastası 2 kişi alkışlarla taburcu edildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Ordu, Ünye, Genel
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