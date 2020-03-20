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Ünye'de kuaför ve berberlere korona virüsü tatili

Ordu'nun Ünye ilçesinde Terziler ve Kuaförler Odası tarafından korona virüsü tedbirleri kapsamında alınan karar neticesinde, ilçedeki kuaförler ve berberler 23-30 Mart tarihleri arasında kapalı olacak.

20.03.2020 19:05 | Son Güncelleme: 20.03.2020 19:05
Ünye'de kuaför ve berberlere korona virüsü tatili
Ordu 'nun Ünye ilçesinde Terziler ve Kuaförler Odası tarafından korona virüsü tedbirleri kapsamında alınan karar neticesinde, ilçedeki kuaförler ve berberler 23-30 Mart tarihleri arasında kapalı olacak.

Ünye Terziler ve Kuaförler Odası tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Ülke ve dünya genelinde yaşanan korona virüsü önlemleri gereği Ordu Berberler Odası tarafından erkek ve bayan kuaförlerinin iş yerlerini kapatma kararı alınmıştır. Bu karara istinaden Ünye'de 23-30 Mart 2020 tarihleri arasında tüm güzellik salonları ile bayan ve erkek kuaför esnaflarımızın işyerleri kapalı olacaktır" ifadelerine yer verildi. - ORDU

Kaynak: İHA

Etiketler : Kuaför, Ordu, Ünye, Güncel

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