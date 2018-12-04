Ünye'de Öğretmenlere Diyabet Eğitimi Verildi

Ünye
ilçesinde öğretmen ve okul idarecilerine yönelik diyabet eğitimi verildi.
İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabet hastalığı için farkındalık ve bilinç oluşturulması amacıyla eğitim programı gerçekleştirildi.
Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda düzenlenen eğitimde, diyetisyen Şeyma Bingöl
Çerçi tarafından bilgilendirmede bulunuldu.
Eğitimde, diyabet, çocukluk çağı diyabeti, tip 1 diyabet, öğrencilerde obezite ve obezitenin yol açtığı sağlık sorunları ile okulda diyabet programı konularının anlatıldığı belirtildi.
Ünye
04 Aralık 2018 Salı 13:24