Ünye'de seyir halindeki kamyon yandı
Ünye ilçesinde seyir halindeyken yanan kamyonda hasar oluştu.
11.03.2020 16:56 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:56
Ünye ilçesinde seyir halindeyken yanan kamyonda hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Yeşilkent Mahallesi'nde seyir halinde olan Harun Okuyucu idaresindeki 55 SG 432 plakalı bentonit yüklü kamyonun motor kısmı alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına aldı.
Araç da maddi hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Yeşilkent Mahallesi'nde seyir halinde olan Harun Okuyucu idaresindeki 55 SG 432 plakalı bentonit yüklü kamyonun motor kısmı alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına aldı.
Araç da maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: AA
Etiketler : Yeşilkent Mahallesi, Ünye, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Güncel
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Güncel
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Güncel
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Güncel
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat