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Ünye'de uyuşturucu operasyonu

Ordu'nun Ünye ilçesinde iki kişinin üzerinde yapılan aramada 28 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

30.03.2020 16:25 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:25
Ünye'de uyuşturucu operasyonu
Ordu 'nun Ünye ilçesinde iki kişinin üzerinde yapılan aramada 28 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ünye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nce durumundan şüphelenilen park halindeki bir araçta bulunan 2 şüpheli şahsın üzerilerinde ve araçta arama yapıldı. Yapılan aramada toplam 28 adet ecstasy hap maddesi ele geçirildi. Şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı adli işlem yapıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

Etiketler: Ordu, Ünye, 3. Sayfa
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