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Ünye'de uyuşturucuya geçit yok

Ordu'nun Ünye ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde kullanıcılarına göz açtırılmıyor.

11.11.2019 15:09 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:13Ünye'de uyuşturucuya geçit yok
'nun ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde kullanıcılarına göz açtırılmıyor.

Ünye ilçesinde son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda şüphe üzerine durdurulan 3 kişinin üzerilerinde yapılan aramada 3 gram esrar maddesi ile 6 adet ecstasy hap, bir araçta yapılan aramada 1 gram esrar maddesi, 1 kişinin üzerinde 25 gram esrar maddesi, 1 kişinin üzerinde 7 gram esrar maddesi, 1 kişinin üzerinde 4 gram esrar maddesi ile 2 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Aynı uygulamada 1 şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu madde ticaretinden adli işlem yapıldı. - ORDU

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ordu, Ünye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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