Haberler » Güncel » Ünye'de yaban hayvanları için yem bırakıldı - Haber

Ünye'de yaban hayvanları için yem bırakıldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaban hayatının desteklenmesi ve korunması amacıyla kırsalda yemleme yapıldı.

19.02.2020 16:18 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:24Ünye'de yaban hayvanları için yem bırakıldı
'nun ilçesinde yaban hayatının desteklenmesi ve korunması amacıyla kırsalda yemleme yapıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında ilçeye bağlı Tekkiraz ve Uğurlu mahallerinde karla kaplı alanlara yem bırakıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürü Mahmut Bakar, gazetecilere yaptığı açıklamada, yapılan çalışmayla yaban hayvanlarının popülasyonunun desteklendiğini belirterek, şunları kaydetti:
" hayatı çeşitliliği göz önüne alınarak kuş, karaca, domuz, kurt, çakal ve tilki gibi memeliler için yiyebileceği türlerde yemleri geçiş noktalarına bıraktık. Böylelikle ağır kış şartlarında aç kalan hayvanların yerleşim yerlerine yaklaşarak can ve mal kayıplarına sebep olmaları engellenmiş olacak. Ayrıca yaban hayvanları popülasyonu da desteklenmiş oldu."
Bakar, kışın belirli periyotlarla il genelinde yem bırakma çalışmasının devam edeceğini sözlerine ekledi.

Yaban, Ordu, Ünye, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:58  Aslı Enver kimdir? Aslı Enver nereli, kaç yaşında? Aslı Enver dizileri
16:16  Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
16:13  Tottenham - RB Leipzig maçı ne zaman? Tottenham - Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda?
15:53  UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda hangi maçlar oynanacak? UEFA Avrupa Ligi fikstürü! UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?
15:21  Setenay Cankat kimdir? Setenay Cankat kaç yaşında, nereli? Setenay ne demek?
19.02.2020 18:05:14