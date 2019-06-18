18.06.2019 18:53
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Ünye'de yağış sonrası onarım ve temizlik çalışması

Ünye

Ünye Belediyesi, ilçede sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası yollarda oluşan hasarları onarırken, bir yandan da çamur olan noktaları temizliyor.

Ünye Belediyesi, ilçede sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası yollarda oluşan hasarları onarırken, bir yandan da çamur olan noktaları temizliyor.

Ünye'de sabah saatlerinde meydana gelen aşırı yağış sonrası belediye ekipleri sahaya inerek çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sağanak yağış ekiplerin yoğun çalışması sonrası herhangi bir aksaklık yaşanmadan atlatılırken, ekipler meydana gelen mağduriyetleri gidermek için seferber oldular. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tamir, bakım ve onarım çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de selden dolayı çamur olan noktaları yıkayıp temizliyor. - ORDU
Kaynak: İHA
Ünye Belediyesi, Sabah, Ünye, Güncel

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