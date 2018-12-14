Ünye'de Yemen'e Yardım Kampanyası

Ünye
'deki bir ortaokulun öğrenci ve öğretmenleri Yemen
'de yaşanan drama sessiz kalmayarak yardım kampanyası düzenledi.
Ünye İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mustafa Ateş
, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yemen'de yaşanan insanlık dramına okulun öğrenci ve öğretmenlerinin sessiz kalmadığını ve yardım kampanyası düzenlediklerini söyledi.
Ateş, okulun öğrencileri ve öğretmenleri olarak sosyal sorumluluk projesi kapsamında yurt içi ve yurt dışında ki mazlumlara ve toplumlara zaman zaman yardım kampanyaları düzenlediklerini ifade etti.
Ateş şöyle devam etti:
"Öğrencilerimiz, dünya toplumların gözü önünde işlenen vahşi cinayetler, zulümler ve savaş altında inleyen Yemenli çocuklarımız ve insanlarımız için yardım kampanyası düzenlediler. Toplanan bu yardımlar Türkiye
Diyanet Vakfı Ünye Şubesi hesapları aracılığıyla Yemen'e ulaştırılacak."
Ateş ayrıca, bu tür projelerde öğrencilerle yardım kampanyası düzenlemeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.
14 Aralık 2018 Cuma 18:13