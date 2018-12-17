Ünye'de Zeka Oyunları Atölyesi Açıldı

Ünye
'de bir okulda Türkiye Yardım Sevenler Derneği
Ünye Şubesi'nin katkılarıyla Zeka Oyunları Atölyesi açıldı.
Anafarta İlk ve Orta Okulu'nun zemin katında Türkiye Yardım Sevenler Derneği
Ünye Şubesi tarafından 23 bin 500 liraya hazırlanan Zeka Oyunları Atölyesi açıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, yaptığı konuşmasında gelişen dünyada çocukların aktif olarak rol alabilmeleri için teknolojiye hakim olmaları gerektiğini söyledi.
Açılan Zeka Oyunları Atölyesi'yle çocukların teknolojiyi yakından takip etme imkanı bulabileceğini ifade eden Tokgöz, "Bu anlamda derneğimizin okulumuza kazandırdığı bu atölye, çocuklarımıza çok büyük katkı sağlayacak." dedi.
Türkiye Yardım Sevenler Derneği Ünye Şube Başkanı Gönül Güven ise 28 yıldır ilçede eğitim alanında birçok hizmeti yaptıklarını belirterek, "Çocukların zeka gelişimini ilerleteceği, öğrenme kabiliyetini arttıracağı ve eğitimin çıtasını yükselteceği için bu imkanı okulumuza sağladık. Okulunuza bu atölyeyi kazandırdığımız için mutluyuz." diye konuştu.
Anafarta Okulları Müdürü Temel Ovalı, okulları bünyesinde açılan atölye ile öğrencilerin yeteneklerinin ortaya konulmasında ihtiyaç duydukları yeni mekana kavuşmuş olduklarını ifade etti.
Konuşmaların ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Tokgöz, Derneğin Ünye Şube Başkanı Güven'e plaket verdi, ardından açılış kurdelesi kesilerek atölye gezildi.
Türkiye Yardım Sevenler Derneği,Ünye
Kaynak: AA