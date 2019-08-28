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Ünye'deki sağanağın ardından

Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman, sağanak yağışın ardından fındık ürününde kayıplar yaşandığını söyledi.

28.08.2019 16:54 Ünye'deki sağanağın ardından
Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman, sağanak yağışın ardından fındık ürününde kayıplar yaşandığını söyledi.
Sarıkahraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta etkili olan yağışın ardından bazı mahallelerde fındığın denize aktığını belirtti.
Hasadın devam ettiği bugünlerde bazı mahallelerde fındıkta ciddi kayıplar olduğunu savunan Sarıkahraman, "Tüm üreticilerimize geçmiş olsun. Lokal olarak ciddi anlamda sıkıntılar var. Özellikle Tekkiraz, Uğurlu, Taşça, Beylerce mahallelerinde ciddi şekilde kayıplarımız oldu. Bunların dışında Curi, Tabakhane ve Cevizdere derelerini takip eden düz arazilerde fındıklar denize aktı. Maalesef Ünye'de durum bu." diye konuştu.
Üreticilere zarar ödemesi yapılmasını isteyen Sarıkahraman, "Sağanak yağışın ardından fındık ürününde kayıplar yaşandı. Geçen yılki sel felaketinde devletimiz üreticimize ödeme yaptı. İnşallah bu yıl da yapılır ve üreticilerimize bir can suyu olur. Üreticilerimizin bundan yararlanabilmeleri için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne dilekçe vermeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ünye, Güncel

Kaynak: AA

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