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Ünye'deki sağanak

Ordu'nun Ünye ilçesinde etkili olan sağanağın ardından cadde ve sokaklar temizleniyor.

24.08.2019 17:30 Ünye'deki sağanak
Ordu'nun Ünye ilçesinde etkili olan sağanağın ardından cadde ve sokaklar temizleniyor.
Ünye Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ünye Belediyesi ekipleri tarafından yağışın ardından yollarda oluşan hasarın onarılmaya çalışıldığı belirtildi.
Ekiplerin, çamur biriken noktalarda da temizlik yaptığı vurgulanan açıklamada, ilgili ekiplerin ise hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.
Açıklamada, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'nın şu ifadelerine yer verildi:
"Belediye ekipleri meydana gelen mağduriyetleri gidermek için büyük çaba sarf ediyor. Afet ilçe merkezinde en az hasarla atlatıldı ancak yüksek rakımlı mahallelerdeki yollarda büyük hasarlar meydana geldi. Yaraları hep birlikte saracağız, mağduriyetleri en aza indirmek için çalışmalarımız devam ediyor."

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Kaynak: AA

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