Ünye'den Kısa Kısa

14 Aralık 2018 Cuma 14:00



14 Aralık 2018 Cuma 14:00

Ünye'de, Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele Projesi (ÖNEM) kapsamında, özel öğrenciler ilçenin tarihi ve kültürel değerlerini tanıdı.Ordu Valiliği öcülüğünde yürütülen ÖNEM Projesi kapsamında "ÖNEM Çocukları, Önemli Yerlerde" sloganıyla gezi düzenlendi.Ünye Fehmi Cerrahoğlu Özel Eğitim Meslek Okulunda eğitim öğrenim gören özel çocuklar, düzenlenen gezi programıyla ilçedeki Saray Cami ve Orta Yeni Cami'yi ziyaret etti.Okul Müdürü Şinasi Coşkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu etkinliğin, özel çocuklar için anlamlı ve faydalı olduğunu söyledi.Kurumlarının, özel öğrencilere yönelik eğitim veren bir meslek okulu olduğunu belirten Coşkan, "Akademik eğitim veren okullarda akademik eğitim sürdüremeyecek durumda olan kaynaştırma öğrencilerinin, eğitim aldıkları düzeylerine göre mesleki ve akademik eğitim aldıkları bir eğitim kurumuyuz. Valiliğimizin ÖNEM Projesi ve okulumuz sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde öğrencilerimizle bu etkinliği gerçekleştirdik." dedi.El sanatları öğretmeni Hülya Aydın ile görsel sanatlar öğretmeni Eyüp Kadir Çaloğlu rehberliğinde öğrencilerin hazırladığı tespihler ise ziyaret edilen camilere hediye edildi.Ünye'de engellilere Kur'an kursu açıldıÜnye ilçesinde engellilere yönelik Kur'an kursu açıldı.İlçe Müftülüğü ile Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Ünye Şubesi iş birliğiyle Kur'anı Kerim öğrenmek isteyen engelli bireyler için kurs programı düzenlendi.TSD Ünye Şube Başkan Yardımcısı Arslan Güdek, gazetecilere yaptığı açıklamada, engelli bireylerin açılan bu kursla sadece sosyal hayata adaptasyonlarının sağlanmadığını, bunun yanı sıra dini bilgileri de aldığını belirtti.Kursta, namaz, Kur'an ve ilmihal dersleri verildiğini belirterek, şunları kaydetti:"Ünye Müftülüğümüz iki engelli koordinatör din görevlisi tayin etti. Koordinatör din görevlilerimizle yaptığımız görüşmeler neticesinde engelli kardeşlerimiz için Kur'an Kursumuzu açtık. Kursumuzda namaz, Kur'an, ilmihal eğitimi alıyoruz. İnsanlar mutlaka kendini geliştirmeli. Bu olanağı bizlere sağlayan Ünye Müftülüğü'ne teşekkür ediyorum."