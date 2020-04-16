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Ünye Devlet Hastanesinde Kovid-19 tedbirleri

Ordu'daki Ünye Devlet Hastanesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında bir çok önlem alındığı bildirildi.

16.04.2020 13:46 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:02
Ünye Devlet Hastanesinde Kovid-19 tedbirleri
Ordu 'daki Ünye Devlet Hastanesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında bir çok önlem alındığı bildirildi.
Hastanenin başhekimi Op. Dr. Tamer Kutlu, yaptığı yazılı açıklamada, ilk olarak salgının büyümemesi için hastane içerisinde sosyal mesafe kuralı doğrultusunda bekleme koltuklarının sayısının azaltılarak birbirine yakın olanları uzaklaştırdıklarını, dar koridorlardaki koltukları ise tamamen kaldırdıklarını belirtti.
Kovid-19 şüphesi nedeniyle müracaat eden hastalar için izole servisler oluşturduklarını vurgulayan Kutlu, şöyle devam etti:
"Bu hastaların kullandığı asansöründen geçtiği koridora kadar özel olarak düzenledik. Hastane giriş kapılarında hastaneye gelen tüm hastaların ve yakınlarının ateşi ölçülerek temas öykülerini sorgulamaya başladık. Yine hastanemize gelen tüm vatandaşlarımıza maske veriyoruz. Personelimiz ve hastalarımız için yeterli sayıda kişisel koruyucu ekipman temin ettik. Hastane içerisinde periyodik olarak dezenfeksiyon çalışmalarımız devam ediyor."
"Yatak kapasitemizi arttırdık"
Kutlu, İl Sağlık Müdürü Mustafa Kasapoğlu'nun destekleriyle 330 olan yatak kapasitesinin de artırıldığına işaret ederek, pandemi ile mücadelede daha etkin olabilmek için Sağlık Bakanlığına müracaat ederek yatak kapasitesini 360 olarak tescilini aldıklarını kaydetti.
Tüm odaların tuvaleti, banyosu içerisinde olan nitelikli odalardan oluştuğunu anlatan Kutlu, "Toplamda 18 yataklı olan 2'nci seviye yoğun bakım ünitesine 18 yatak daha ilave ederek 36 yatağa çıkarmış bulunmaktayız. Son olarak 12 yataklı 1'inci Seviye Yoğun Bakım Ünitesi açmak için gerekli çalışmaları başlattık. Böylelikle mevcutta bulunan 10 yataklı 3'üncü Seviye Erişkin Yoğun Bakım Ünitesi ve 5 yataklı 1'nci Seviye Yenidoğan Ünitesi ile birlikte toplamda 63 yataklı yoğun bakım kapasitesine ulaşmış bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.
Kutlu, Kovid-19 salgını ile mücadele sürecinde sağlık çalışanlarına çok büyük görevler düştüğüne dikkati çekerek, temizlik personelinden güvenlik görevlisine, hemşiresinden doktoruna kadar tüm sağlık çalışanlarıyla birlikte üzerlerindeki sorumluluğun farkında olduklarını aktardı.
İyileşip taburcu ettikleri hastaların kendilerine büyük umut verdiğini vurgulayan Kutlu, şunları kaydetti:
"Ayrıca devlet büyüklerimiz, belediyemiz, sivil toplum kuruluşlarımız, çok kıymetli vatandaşlarımız, iş adamlarımız, ev hanımlarımız ve adını sayamadığım birçok kurum ve kuruluştan büyük destekler gelmektedir. Bizlerden desteğini esirgemeyen ve her zaman yanımızda olan kıymetli vatandaşlarımıza, tüm kurum ve kuruluşlarımıza sağlık çalışanları adına şükranlarımı sunuyorum. Sağlık çalışanlarımızın moral seviyesi oldukça iyi durumda. Bu zor günleri hep birlikte aşacağımıza inanıyorum."
Kutlu, tüm vatandaşları daima tedbirli olmaya, kurallara mutlaka uymaya ve evde kalmaya davet etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Ordu, Ünye, Güncel
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