Ünye Kent Konseyi Başkanı Kıroğlu İstifa İtti

Ünye Kent Konseyi
Başkanlığını yürüten Musa Özgür Kıroğlu, istifa etti.
Yaklaşık 1,5 yıldır Kent Konseyine başkanlık yapan Kıroğlu, "İçişleri Bakanlığı
tarafından görevinden uzaklaştırılan Ahmet Çamyar
'a, kendisinin belediye başkanı olduğu bu süre içinde bir dönem konseyde olacağımı, bu dönem başkanlık görevi bittiğinde ise ben de Kent Konseyindeki görevimi bırakacağımı söylemiştim. Dolayısıyla Çamyar'ın belediye başkanlığındaki görevinin son bulması üzerine benim de Kent Konseyindeki görevimi sonlandırmamın zamanı gelmiş oldu" dedi. - ORDU
İçişleri Bakanlığı,Kent Konseyi,Ünye
29 Kasım 2018 Perşembe 14:08