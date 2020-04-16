Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Ünye Konteyner Limanı uluslararası ticareti güçlendirecek

Ordu'da hayata geçirilecek Ünye Konteyner Limanı'nın, Karadeniz ile Akdeniz arasındaki uluslararası ticareti güçlendirmesi hedefleniyor.

16.04.2020 11:44 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:50
Ordu 'da hayata geçirilecek Ünye Konteyner Limanı'nın, Karadeniz ile Akdeniz arasındaki uluslararası ticareti güçlendirmesi hedefleniyor.
Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz döneminde ilk kez gündeme gelen, 2. Abdülhamid zamanında da projesi çizilen Karadeniz-Akdeniz Yolu Projesi'ndeki çalışmalarda sona yaklaşıldı.
Karadeniz'i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'e bağlayacak, 28 tünel ile viyadük ve köprülerden oluşan 600 kilometrelik projenin,Türkiye'deki 40'ı aşkın ilin ihracat ve ithalatına büyük katkı sağlaması bekleniyor.
Ordu Büyükşehir Belediyesi, bu yatırıma önemli katkı sağlaması amacıyla "Ünye Port "olarak adlandırılan Ünye Konteyner Limanı Projesi'ni hayata geçirmeye hazırlanıyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ünye Konteyner Limanı'nın, çok önemli bir yatırım olduğunu söyledi.
Bu limanın, Karadeniz-Akdeniz Yolu açısından önem arz ettiğini belirten Güler, "Akdeniz'den gelen bütün yükler ve konteynerler, diyelim ki Mersin'den veya İskenderun'dan gelen bütün yükler buradan Karadeniz-Akdeniz Yolu'nu takip ederek Ünye'den Karadeniz'e çıkacak, Rusya'ya, diğer Karadeniz'deki kıyıdaş ülkelere gidecek." dedi.
Güler, Karadeniz- Akdeniz Yolu'nun da 140 yıllık bir hayal olduğuna işaret ederek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini yürüttüğü dönemde Devlet Su İşleri'nin barajlarına ulaşım yolu olarak 14 tünelle açtıkları yolun daha sonra Karadeniz-Akdeniz Yolu'na dönüştüğünü anlattı.
Söz konusu yolun, Türkiye için önemli bir kuzey-güney arteri olduğunu vurgulayan Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Dolayısıyla büyük bir avantaj sağladı. Düşünün ki Karadeniz'deki kıyıdaş ülkelerin bütün yükleri, malları Karadeniz'i ve Ege'yi dolaşmadan direkt Akdeniz'e inecek. Aynı zamanda Akdeniz'e kıyıdaş ülkelerin malları da Mersin'den veya İskenderun'dan direkt Karadeniz'e Ünye'den çıkacak. Bunun olması için tabii büyük bir limana ihtiyaç vardı. Bunun şu anda proje ihalesine çıktık, projesi hazırlanıyor. Projesi ortaya çıktıktan sonra da inşaatına başlayacağız. Bu, hem Karadeniz hem Akdeniz için ülkemize çok büyük bir avantaj sağlayacak. Onun için bu çalışmayı da yoğun bir şekilde sürdürüyoruz."
Güler, Karadeniz-Akdeniz Yolu'ndaki çalışmaları yakından takip ettikleri kaydederek, projeye ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü yetkilileri ve ekiplerine teşekkür etti.
Söz konusu yolun tamamlanmasına az kaldığını dile getiren Güler, "Bu haliyle bile aslında yol kullanılıyor. Son yüzde 5'lik kısmı da biterse taşıma kalitesi çok daha konforlu, çok daha gelişmiş olacak. Dolayısıyla bittiğinde muhteşem bir imkanı, bir projeyi gerçekleştirmiş olacağız." diye konuştu. Ünye Konteyner Limanı uluslararası ticareti güçlendirecek

Kaynak: AA

Etiketler: Karadeniz, Akdeniz, Ordu, Ünye, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Türkiye, ’koronavirüse karşı en güvenli ülkeler listesinde’ kendine son sıralarda yer buldu Haberler
Türkiye, "koronavirüse karşı en güvenli ülkeler listesinde" kendine son sıralarda yer buldu
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Karedeki 16 kişi, Esed’e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi Haberler
Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Kılıçdaroğlu’ndan Adana’daki sahra hastanesiyle ilgili eleştirilere yanıt: Durumu yanlış anlıyorsunuz Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan Adana'daki sahra hastanesiyle ilgili eleştirilere yanıt: Durumu yanlış anlıyorsunuz
Haberler ›› Güncel ››Ünye Konteyner Limanı uluslararası ticareti güçlendirecek - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:35: DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Haber 12:35: MHP'li Yalçın'dan İnfaz düzenlemesi açıklaması - Haber 12:35: Korona virüsten iyileşen hasta alkışlarla taburcu oldu - Haber 12:34: Balıkesir'de koronavirüse karşı jeotermal suyla temizlik - Haber 12:33: KONYA Denizcilik öğrencilerden, gemilerde koronavirüs tedbirleri için uyarı videosu - Haber 12:24: Türkiye, "koronavirüse karşı en güvenli ülkeler listesinde" 36'ncı sırada yer aldı - Haber 11:12: Altının gram fiyatı 383,2 lirayla tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor - Ekonomi 09:58: Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı - Magazin 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti - Ekonomi 23:34: Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu - Haber