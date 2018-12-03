Ünye Müftülüğü Engellileri Konuk Etti

Ünye
Müftülüğü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla düzenlediği programla englelileri konuk etti.
Ünye Müftülüğü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla Atatürk
Parkı Sosyal Tesislerinde program düzenledi.
Kaymakam Ümit Hüseyin Güney
, programda yaptığı konuşmada, Ünye'de engelli bireyler için birçok kamu kurum ve kuruluşları tarafından güzel projeler yürütüldüğünü söyledi. Kaymakamlık
olarak engellilere yönelik düzenlenen projelerin içerisinde olup destek vermeye gayret ettiklerini ifade eden Güney, şunları söyledi:
"Bizler, devletin istediği için değil, mevzuatın zorlaması ile değil, zaten İslam inancının gereği zayıf olanı himaye etmek, ona şefkat göstermek olduğunu bilerek engellilerimize özel bir ihtimam göstermemiz gerekiyor. Toplumuzda şefkat, kültür haline gelmiştir. Bu kültürün mayası İslamiyet'tir. Bu kültüre bizim Diyanet teşkilatımızın, hocalarımızın, vaizlerimizin, Kuran
kursu öğreticilerimizin gönüllülük rolleri çerçevesinde çok güzel projeleri, uygulamalarının olduğunu biliyoruz. Ünye Belediyemizin çok güzel çalışmalar yaptığını, bundan sonra da yapacağını inanıyoruz. Kulübümüzle, derneğimizle güzellikleri inşa eder ve geleceğin Ünye'mizde, ülkemizde ve dünyada engelliler için daha güzel yaşanabilir bir hayat tesis edilmesini diliyorum."
Ünye Belediye Başkan Vekili Ali Kemal
Mehel ise engelli bireylerin fiziksel ve diğer ihtiyaçlarındaki tüm engelleri ortadan kaldırmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Ünye Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü (ÜNBEGDER) Başkanı Nihat Yerlikaya'da ülke nüfusunun yüzde 13'ten fazlasının engelli olduğunu belirterek, Ordu
'da 98 binin, Ünye'de de 17 binin üstünde engelli olduğunu aktardı.
Ünye'ye Engelsiz Yaşam Kampı'nı kazandırmak istediklerini belirten Yerlikaya, "Bu projeyi bitirirsek, bu proje sadece Ünye'nin değil Türkiye
'nin projesi olacak. Yeter ki yer tahsisi yapılsın, bu projeyi hayata geçirelim." dedi.
Dünya Engelliler Günü,3 Aralık,Ünye
03 Aralık 2018 Pazartesi 18:30