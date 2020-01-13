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Ünye'ye Büyükşehir damgası

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ünye ilçesinde 35 yıl çöp dökülen alanı kapattıklarını, ayrıca hayvan barınağını da yenilediklerini söyledi.

13.01.2020 14:37 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:42Ünye'ye Büyükşehir damgası
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, ilçesinde 35 yıl çöp dökülen alanı kapattıklarını, ayrıca hayvan barınağını da yenilediklerini söyledi.

Ünye ilçesini ziyaret ederek Ünye-Akçay mevkisinde bulunan eski vahşi çöp depolama alanı ve köpek barınağında incelemelerde bulunan Başkan Güler, 35 yıllık vahşi çöp depolama sorununa neşter vurduklarını belirtti. Başkan Güler, "Çöp alanını dolgu ile kapattık. Şimdi burayı sosyal tesis alanına kavuşturup halkımıza kazandıracağız. Yapılan çalışmalarla birlikte Ünye'nin en güzel yerlerinden biri olacak" dedi.

Köpeklerin daha özgür şartlarda yaşayabilmesi için çalışmalara hız verdiklerini kaydeden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, "Sokak hayvanlarına uygun ortam oluşturmak ve yaşam şartlarını iyileştirmek amacıyla atık paletlerden köpeklerimizin üşümemesi için köpek kulübesi yaptık. 400 köpek kulübesini, hayvan popülasyonunun yoğun olarak bulunduğu ve Ünye'deki hayvan sevkiyat merkezinin de içinde bulunduğu alana yerleştirdik. Yapılan bu uygulama aynı zamanda ekonomik bir çözüm. Kulübelerin içlerini de gayet konforlu bir hale getirdik. Can dostlarımız burada rahat. Bu kulübeleri kırsal alanlara da koyacağız. Burada özgür bir şekilde yaşamını sürdürecekler. Köpeklerimiz veterinerlerimiz tarafından gözetim altında tutuluyor" diye konuştu. - ORDU

Mehmet Hilmi Güler, Ordu, Ünye, Güncel

Kaynak: İHA

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