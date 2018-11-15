15 Kasım 2018, 16:51
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Ur-Ge Projesi ile Kırşehirli İş Adamları Almanya'ya Gitti

Ur-Ge Projesi ile Kırşehirli İş Adamları Almanya

Ekonomi Bakanlığı tarafından Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi programı (UR-GE) kapsamında Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası ve Kırşehir Ticaret Borsası’nın ortaklaşa yürüttüğü "Kırşehir’i Hayvancılıkla Dünya’ya Açıyoruz’’ projesi ile Kırşehir’de besicilik sektöründe faaliyet...

Ekonomi Bakanlığı tarafından Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi programı (UR-GE) kapsamında Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası ve Kırşehir Ticaret Borsası'nın ortaklaşa yürüttüğü "Kırşehir'i Hayvancılıkla Dünya'ya Açıyoruz" projesi ile Kırşehir'de besicilik sektöründe faaliyet gösteren firmaların temsilcilerinin katılımıyla Almanya'ya iş gezisi düzenlendi.

Kırşehir'de besicilik sektöründe faaliyet gösteren firma temsilcileri; Almanya ziyaretlerinde Hannover Ticaret Ateşesi Nilüfer Sandallı ve Alman Tarım Birliği Türkiye Temsilcisi Onur Kiraz ile görüştü. Proje hakkında bilgi vererek fuara katılan firmalarla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi. - KIRŞEHİR Almanya,Kırşehir
15 Kasım 2018 Perşembe 16:51