Ur-Ge Projesi ile Kırşehirli İş Adamları Almanya'ya Gitti

Ekonomi Bakanlığı
tarafından Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi programı (UR-GE) kapsamında Kırşehir
Ticaret ve Sanayi Odası ve Kırşehir Ticaret Borsası'nın ortaklaşa yürüttüğü "Kırşehir'i Hayvancılıkla Dünya'ya Açıyoruz" projesi ile Kırşehir'de besicilik sektöründe faaliyet gösteren firmaların temsilcilerinin katılımıyla Almanya
'ya iş gezisi düzenlendi.
Kırşehir'de besicilik sektöründe faaliyet gösteren firma temsilcileri; Almanya ziyaretlerinde Hannover
Ticaret Ateşesi Nilüfer Sandallı ve Alman Tarım Birliği Türkiye
Temsilcisi Onur Kiraz ile görüştü. Proje hakkında bilgi vererek fuara katılan firmalarla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi. - KIRŞEHİR
Almanya,Kırşehir
15 Kasım 2018 Perşembe 16:51