Ür: "MUHTARLARIMIZLA İstişare Halinde Olacağız"

Hafta sonu gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimi'ne sayılı günler kala Cumhuriyet Halk Partisi Adapazarı Belediye Meclis Üyesi Adayı Şuayip Ür; belediye meclis üyeliğini almak için çalışmalarına hız verdi.

Merkezde bulunan; Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Cihan Alemdardaroğlu, Ozanlar Mahallesi Muhtarı Muhittin Yazgan, Göktepe Mahallesi Muhtarı Bayram Demirci, Sakarya Mahallesi Muhtarı Kemal Babalı ve Semerciler Mahallesi Muhtarı Necmettin Çaktı'yı ziyaret eden Şuayip Ür; göreve geldiklerinde mahallenin sorunlarının ve halkın istekleri için hiçbir ayırım yapmadan "Muhtarlarımızla istişare halinde olacağız" dedi.

Kaynak: Bültenler