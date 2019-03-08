Urartu Göz, Banka Çalışanlarını Unutmadı

Urartu Göz yetkilileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
nedeniyle kentteki banka şubelerinde çalışan kadınları ziyaret ederek, günlerini kutladı.
Urartu Göz Halkla İlişkiler
Sorumlusu Mine Yanak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
nedeniyle kentteki banka şubelerinde çalışan kadınları ziyaret etti. Kadınlara çiçek vererek günlerini kutlayan Mine Yanak, kadının iş hayatındaki yerinin önemine değinerek, "Kadın elinin değdiği her yer güzelleştiği gibi her işte de başarı vardır. Bizde kentimizdeki banka şubelerinde çalışan kadınları ziyaret ederek, günlerini kutladık" dedi. - VAN
Halkla İlişkiler, Dünya Kadınlar Günü, Güncel
Kaynak: İHA