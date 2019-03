Uraz Life Mobilya: Çizgi Ötesi Güzellik

Uraz Life Mobilya firma sahibi İsmail Akcan, "Uraz Life olarak Bursa-İnegöl'de faaliyet gösteriyoruz. Firmanın ismini çocuklarımdan esinlenerek koydum. Life kelimesinin eklenmesiyle 'Şanslı Yaşam' anlamına geliyor. İşte bu şansın getirdiği güzellikle 2 senede çok güzel yollar katettik. Şu anda ihracat yaparak ülke ekonomisine de katkı sağlıyoruz." dedi.

"ÜRÜNLERİMİZ HERKESE UYGUN"

Firma sahibi İsmail Akcan, "Geçtiğimiz yıl 1 milyon dolara yakın ihracat yapmayı başardık. Bu sene bunun üstüne çıkmayı hedefliyoruz. Ürün yelpazemizde herkesin isteyebileceği kullanabileceği ürünler yapıyoruz. Tasarımların hepsi bize ait oluyor. Diğer firmalardan farklı olmak için çok mücadele ediyoruz. Bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz." diye konuştu.

"FARKIMIZ TASARIM VE OTURUM RAHATLIĞI"

İsmail Akcan, "Bizim farkımız oturum rahatlığı ve tasarımların bize özgü olması. Koltuk ve mobilyalara kattığımız özellikler diğer firmalardan öne çıkmamızı sağlıyor. Kimse de olmayan ürünleri bizde rahatlıkla bulabilirler. Geri dönen ürünler her üreticiyi üzer. Biz bunun olmaması için çok çalışıyoruz. Çok sağlam ürünler ortaya koymaya çalışıyoruz." sözlerine yer verdi.

"MAĞAZALAŞMAK VE BÜYÜMEK İSTİYORUZ"

Akçan, "Her bütçeye uygun ürünler yapıyoruz. Uygun fiyatlı ürünlerimiz de var pahalı ürünlerimiz de var. Biz her ürünü yaparken kaliteden asla ödün vermeden üretim yapıyoruz. Her kesime hitap etmek bizim görevimiz. Halkımızın her kesimine üretecek ürünler üretmenin gayreti içerisindeyiz. Bizim amacımız ihracatı artırmak ve ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlamak istiyoruz. Bunun için mağazalaşmak istiyoruz ve Türkiye'nin bir markası olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı