Ürdün'de 4,6 büyüklüğünde deprem
Ürdün'ün güneyindeki Akabe kentinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
05.04.2020 09:48 | Son Güncelleme: 05.04.2020 09:48
Ürdün Rasathanesi ve Deprem Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yerel saatle 08.05'te Akabe kentinin yaklaşık 60 kilometre güneyinde 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Açıklamada ifadelerine yer verilen Merkez Müdürü Mahmud el-Karyuti, depremin yerin 6 kilometre derinliğinde meydana geldiğini belirtti.
Ürdün makamları, depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapmadı.
Kaynak: AA