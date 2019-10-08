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Ürdün'de "Belgelerle Tarihi Hicaz Demiryolu" sergisi açıldı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) iş birliğiyle düzenlenen "Belgelerle Tarihi Hicaz Demiryolu" Ürdün'ün kuzeyindeki İrbid kentinde açıldı.

08.10.2019 09:55
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) iş birliğiyle düzenlenen "Belgelerle Tarihi Hicaz Demiryolu"Ürdün'ün kuzeyindeki İrbid kentinde açıldı.
Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz'ün himayesinde, 19. yüzyıl Osmanlı kalesi olan Dar es-Saraya Müzesi'ndeki sergi açılışına Arap ve Türkmen aşiretlerin yanı sıra devlet yetkilileri, Türk diplomatlar ve akademisyenler katıldı.
Karagöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 ay önce de başkent Amman'da bir sergi açtıklarını hatırlatarak, 2020 Türkiye-Ürdün Karşılıklı Kültür Yılı'na hazırlık çalışmaları kapsamında sadece başkentte değil İrbid'de de bu ortak mirası tanıtmaya çalıştıklarını ifade etti.
Ürdün'de

Hicaz Demiryolu, Ürdün, Güncel

Kaynak: AA

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