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Ürdün'de BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı çalışanları grevi sonlandırdı

Ürdün'de Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) çalışanlarının, maaşlarına zam talebiyle bugün başlattığı grev anlaşmaya varılmasıyla sonlandı.

03.11.2019 22:22Ürdün'de BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı çalışanları grevi sonlandırdı
Ürdün'de Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) çalışanlarının, maaşlarına zam talebiyle bugün başlattığı grev anlaşmaya varılmasıyla sonlandı.
Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "UNRWA çalışanları tarafından bugün başlatılan grev, Dışişleri Bakanlığının UNRWA yetkilileri ve işçi sendikası ile istişaresi sonucunda varılan anlaşmayla sonlandırıldı." denildi.
Greve katılan öğretmen, doktor ve işçilerin, maaşlarda düzenleme ve en az 100 dinar zam yapılmasını istediğini belirten Ürdün hükümetine bağlı Filistin İşleri Daire Başkanı Refik Harfan, gelecek saatlerde Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile grevin yansımalarını görüşmek üzere bir araya geleceklerini ifade etmişti.
Ürdün'de UNRWA çalışanları, maaşlarına zam talebiyle bugün süresiz greve gitmişti.
BM Genel Kurulunca 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kurulan UNRWA, Filistinli 5,4 milyon mülteciye hizmet veriyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, 31 Ağustos 2018'de yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını bildirmişti.

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Kaynak: AA

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