Ürdün'de cezaevinde Korona isyanı: 2 ölü
Ürdün'ün İrbid kentinde bulunan cezaevinde Korona virüsüne yönelik tedbirlere protesto olarak başlayan olaylarda 2 mahkum hayatını kaybetti.
16.03.2020 11:39 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:39
Ürdün 'ün İrbid kentinde bulunan cezaevinde Korona virüsüne yönelik tedbirlere protesto olarak başlayan olaylarda 2 mahkum hayatını kaybetti.
Ürdünlü yetkililer, ülkede Korona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla cezaevlerine 2 haftalık ziyaret yasağı getirdi. Karar sonrası ülkenin kuzeyinde bulunan İrbid kentinde bulunan Bab Al-Hava cezaevindeki mahkumlar isyan başlattı. Ürdün Kamu Güvenlik Müdürlüğü Medya Sözcüsü Amer Sartawi yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin İrbid kentindeki bir cezaevinde mahkumlar tarafından başlatılan isyanın kontrol altına alındığını duyurdu. Sözcü Sartawi, cezaevinde çıkan isyanda 2 mahkumun yaşamını kaybettiğini açıkladı. - AMMAN
Ürdünlü yetkililer, ülkede Korona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla cezaevlerine 2 haftalık ziyaret yasağı getirdi. Karar sonrası ülkenin kuzeyinde bulunan İrbid kentinde bulunan Bab Al-Hava cezaevindeki mahkumlar isyan başlattı. Ürdün Kamu Güvenlik Müdürlüğü Medya Sözcüsü Amer Sartawi yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin İrbid kentindeki bir cezaevinde mahkumlar tarafından başlatılan isyanın kontrol altına alındığını duyurdu. Sözcü Sartawi, cezaevinde çıkan isyanda 2 mahkumun yaşamını kaybettiğini açıkladı. - AMMAN
Kaynak: İHA
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