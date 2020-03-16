- Ürdün'de Cezaevinde Korona İsyanı: 2 Ölü
- Ürdün'de cezaevinde Korona isyanı: 2 ölü Ürdün'ün İrbid kentinde bulunan cezaevinde Korona virüsüne yönelik tedbirlere protesto olarak başlayan olaylarda 2 mahkum hayatını kaybetti.
16.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:03
- Ürdün 'de cezaevinde Korona isyanı: 2 ölü
AMMAN - Ürdün'ün İrbid kentinde bulunan cezaevinde Korona virüsüne yönelik tedbirlere protesto olarak başlayan olaylarda 2 mahkum hayatını kaybetti. Ürdünlü yetkililer, ülkede Korona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla cezaevlerine 2 haftalık ziyaret yasağı getirdi. Karar sonrası ülkenin kuzeyinde bulunan İrbid kentinde bulunan Bab Al-Hava cezaevindeki mahkumlar isyan başlattı. Ürdün Kamu Güvenlik Müdürlüğü Medya Sözcüsü Amer Sartawi yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin İrbid kentindeki bir cezaevinde mahkumlar tarafından başlatılan isyanın kontrol altına alındığını duyurdu. Sözcü Sartawi, cezaevinde çıkan isyanda 2 mahkumun yaşamını kaybettiğini açıkladı.
AMMAN - Ürdün'ün İrbid kentinde bulunan cezaevinde Korona virüsüne yönelik tedbirlere protesto olarak başlayan olaylarda 2 mahkum hayatını kaybetti. Ürdünlü yetkililer, ülkede Korona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla cezaevlerine 2 haftalık ziyaret yasağı getirdi. Karar sonrası ülkenin kuzeyinde bulunan İrbid kentinde bulunan Bab Al-Hava cezaevindeki mahkumlar isyan başlattı. Ürdün Kamu Güvenlik Müdürlüğü Medya Sözcüsü Amer Sartawi yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin İrbid kentindeki bir cezaevinde mahkumlar tarafından başlatılan isyanın kontrol altına alındığını duyurdu. Sözcü Sartawi, cezaevinde çıkan isyanda 2 mahkumun yaşamını kaybettiğini açıkladı.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :- Ürdün'de Cezaevinde Korona İsyanı: 2 Ölü
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