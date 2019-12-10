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Ürdün'de domuz gribi nedeniyle 1 kişi öldü

Ürdün'de domuz gribine yakalanan 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi tedavi altına alındı.

10.12.2019 13:24 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:24Ürdün'de domuz gribi nedeniyle 1 kişi öldü
'de domuz gribine yakalanan 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi tedavi altına alındı.
Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki Kerak Askeri Hastanesi'nde kronik romatizma kaynaklı bağışıklık (immün) yetmezliği olan bir kişinin, domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü nedeniyle dün yaşamını yitirdiği ifade edildi.
H1N1 virüsü tespit edilen 8 kişinin devlet hastanelerinde tedavi gördüğü belirtilen açıklamada, daha önce domuz gribine yakalanan 49 kişinin ise tedavilerinin ardından taburcu edildiği aktarıldı.
Ürdün'de daha önce de domuz gribi vakaları görülmüştü.

Ürdün, Güncel

Kaynak: AA

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